《經濟通通訊社１１日專訊》香港復活節假期結束，北上交易的陸股通重啟，不過由於內地

最新通脹低於預期，反映經濟提振弱，拖累大市。電信、白酒、軍工等板塊集體領跌，滬綜指半

日倒跌０﹒３５％，報３３０３﹒８１點，勉強守住三千三關，深成指跌０﹒２１％，創業板指

軟０﹒１４％。

國家統計局公布的數據顯示，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒７％，為

２０２１年９月以來新低，且低於預期的漲１％，按月則下降０﹒３％；至於３月全國工業生產

者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，連跌６個月，為２０２０年６月以來最低，與預期一

致，環比持平。

繼失業潮、生產線轉移等現象後，物價按月下跌０﹒３％或進一步印證中國經濟未如想像般

強勁復甦，不過國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月生產生活持續恢復

，消費市場供應充足，ＣＰＩ環比下降受到食品價格下降的拖累。其中，天氣轉暖，鮮菜上市量

增加，價格下降７﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點，佔ＣＰＩ總降幅近六成。

兩市半日成交６９１８億元（人民幣．下同）。人民銀行今日進行５０億元的７天期逆回購

，放水３０億元，本周六（１５日）公開市場還有１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，

業界普遍預計人行存在超量續作的可能。



＊中字頭走低，白酒股捱沽＊



三大電信商經歷上周升浪後，本周重啟急跌模式，中國電信（滬：６０１７２８）挫

４﹒４％，中國移動（滬：６００９４１）跌３﹒２％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌

１﹒６％。部分軍工、基建業務的中字頭股票亦帶頭跌，中兵紅箭（深：０００５１９）跌

３﹒９％，中國海誠（深：００２１１６）跌３﹒７％，中鐵裝配（深：３００３７４）走低

３﹒４％，中國中鐵（滬：６０１３９０）滑２﹒９％。

盡管陸股通淨流入超過２７億元，惟白酒股仍捱沽，今世緣（滬：６０３３６９）、口子窖

（滬：６０３５８９）瀉４﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒３％，金種子酒

（滬：６００１９９）跌２﹒８％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒６％，貴州茅台

（滬：６００５１９）軟１％。



＊保證金下調，券商股飄紅＊



中證金融昨日（１０日）下調券商轉融通和科創板做市借券保證金比例。轉融通保證金方面

，資信優質公司的保證金比例由２０％下調至５％，資信良好公司由２０％下調至１０％，其餘

公司由２５％下調至１５％；券商科創板做市借券保證金方面，中證金融將資優的券商保證金比

例由１０％下調至５％，資信良好的公司由１５％下調至１０％，進一步降低做市借券業務成本

，促進做市業務發展。

東方證券（滬：６００９５８）漲５％，興業證券（滬：６０１３７７）升２﹒６％，中信

建投（滬：６０１０６６）升２％，中國銀河（滬：６０１８８１）升１﹒７％，廣發証券

（深：０００７７６）升１﹒３％。（ｅｙ）



