《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今早公布的，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒７％，為２０２１年９月以來１８個月新低，且低於預期的漲１％，按月則下降

０﹒３％；３月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，連跌６個月，為

２０２０年６月以來的３３個月最低。

繼失業潮、生產線轉移等現象後，物價按月下跌０﹒３％或進一步印證中國經濟未如想像般

強勁復甦，不過國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月生產生活持續恢復

，消費市場供應充足，食品價格下降導致ＣＰＩ環比下降。而ＰＰＩ創近三年來最大降幅，仲量

聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析指，主要原因是２０２２年俄烏衝突給大宗商品帶來的高基

數效應，但考慮中國有效需求復甦節奏仍偏緩慢，未來一段時間ＰＰＩ仍有可能承壓並延續弱勢

運行。

數據弱，拖累大市。電信、白酒、軍工等板塊集體領跌，保險股午後跌幅擴大，不過在互聯

網、地產、券商等板塊發力護盤，滬綜指全日收跌０﹒０５％，報３３１３﹒５７點，三千三關

午後曾失守但最終企住，深成指升０﹒０４％，創業板指軟０﹒１７％。

人民銀行連續兩日淨投放，兩市全日成交１０８３２億元（人民幣．下同），連續第六個交

易日突破１萬億元，按日增加２﹒８％。陸股通今日重啟，淨流入２６﹒２６億元。



＊中字頭領跌，券商股政策利好＊



三大電信商經歷上周升浪後，本周重啟急跌模式，中國電信（滬：６０１７２８）插

３﹒９％，中國移動（滬：６００９４１）價跌２﹒７％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌

０﹒７％；中兵紅箭（深：０００５１９）跌３﹒８％，中國汽研（滬：６０１９６５）、中國

海誠（深：００２１１６）跌２﹒９％，中鐵裝配（深：３００３７４）跌２﹒７％，中船防務

（滬：６００６８５）跌２﹒２％。

中證金融昨日（１０日）下調券商轉融通和科創板做市借券保證金比例，助節省融資成本，

東方證券（滬：６００９５８）漲４﹒８％，興業證券（滬：６０１３７７）升２﹒２％，中信

建投（滬：６０１０６６）、中國銀河（滬：６０１８８１）升１﹒８％，廣發証券

（深：０００７７６）升１﹒４％。



＊監管草案出台，類ＧＰＴ概念兩重天＊



ＡＩ概念火熱，在官媒多番潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念板塊已存在估值泡沫之下，國家

互聯網信息辦公室終於出手，中午發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求

企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的

互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更

、註銷備案手續。當局又要求，利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，且用戶提供真實

身份信息。

監管靴子落地，有意進軍類ＣｈａｔＧＰＴ領域的三六零（滬：６０１３６０）昨日（１０

日）慘跌停後，今日再跌５﹒４％，作為ＡＩ四小龍之一的雲從科技（滬：６８８３２７）亦由

昨日大挫２０％跌停，今日再挫４﹒６％。不過其他炒作類ＣｈａｔＧＰＴ概念的股票則一於懶

理，炒起再講，中文在線（深：３００３６４）飆兩成漲停，美亞柏科（深：３００１８８）漲

１８％，捷成股份（深：３００１８２）升１４﹒１％，首都在線（深：３００８４６）升

１２﹒４％，川網傳媒（深：３００９８７）升１２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１００﹒１５ －０﹒１１

上證綜合指數 ３３１３﹒５７ －０﹒０５ ４６６８﹒９６

上證Ａ股指數 ３４７３﹒３２ －０﹒０５

深證成份指數 １１８７７﹒１５ ＋０﹒０４ ６１６２﹒８７

深圳創業板指數 ２４３９﹒４０ －０﹒１７

上證Ｂ股指數 ２９３﹒６２ ＋０﹒０８ １﹒１０

深證Ｂ股指數 １１９５﹒７０ ＋０﹒１１ ０﹒２９

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