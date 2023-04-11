《經濟通通訊社１１日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒０５％，報３４７３﹒３２點。

國家互聯網信息辦公室要求企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應向國家網

信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更、註銷備案手續等。監管靴子落地，有意

進軍類ＣｈａｔＧＰＴ領域的三六零（滬：６０１３６０）昨日（１０日）慘跌停後，今日再跌

５﹒４％，作為ＡＩ四小龍之一的雲從科技（滬：６８８３２７）亦由昨日大挫２０％跌停，今

日再挫４﹒６％。

中國船舶集團與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協議，協議包括建造１６艘超大型集裝箱

船，金額達２１０多億元人民幣，創下了中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。不

過，中國船舶集團旗下Ａ股均跌，中國船舶（滬：６００１５０）跌近２％，中船科技

（滬：６０００７２）跌３﹒２％。

據玖龍紙業的停機安排顯示，河北基地主要生產牛卡紙Ｙ６機台４月１０日至４月１９日停

機１０天；重慶基地ＰＭ４０機台４月７日至５月７日停機３０天，同時玖龍近期已宣布東莞、

天津、瀋陽等基地部分紙種繼續漲價３０－８０元人民幣╱噸。造紙股個別走，岳陽林紙

（滬：６００９６３）升４﹒５％，五洲特紙（滬：６０５００７）升２﹒３％，惟仙鶴股份

（滬：６０３７３３）跌０﹒５％。（ｊｔ）

