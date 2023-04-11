  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/04/2023 15:09

《滬股通》滬股通額度全日用近７億元，陸股通流入逾２６億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》香港復活節假期結束後，北上交易的陸股通首日重啟，北上投
資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１３﹒３７億元，用６﹒６３
億元或１﹒３％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２６﹒２６億元。（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰11/04/2023 15:09  《深股通》深成指全日收升０﹒０４％，報１１８７７﹒１５點

其他AH股新聞
More

11/04/2023 15:18  《Ａ股評論》瑞銀：ＭＳＣＩ中國企業２０２３年盈利預測下調１％

11/04/2023 15:11  《大灣區》廣東省商務廳：粵港澳大灣區是全球投資者新機遇

11/04/2023 15:09  《深股通》深股通額度全日用近４２億元

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金