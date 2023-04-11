《經濟通通訊社１１日專訊》香港復活節假期結束後，北上交易的陸股通首日重啟，北上投
資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１３﹒３７億元，用６﹒６３
億元或１﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２６﹒２６億元。（ｊｔ）
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11/04/2023 15:09
《滬股通》滬股通額度全日用近７億元，陸股通流入逾２６億元
《經濟通通訊社１１日專訊》香港復活節假期結束後，北上交易的陸股通首日重啟，北上投
資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１３﹒３７億元，用６﹒６３
億元或１﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２６﹒２６億元。（ｊｔ）
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