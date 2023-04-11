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AH股新聞

11/04/2023 15:09

《深股通》深成指全日收升０﹒０４％，報１１８７７﹒１５點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒０４％，報１１８７７﹒１５點

　　中證金融昨日下調券商轉融通和科創板做市借券保證金比例。轉融通保證金方面，資信優質
公司的保證金比例由２０％下調至５％，資信良好公司由２０％下調至１０％，其餘公司由
２５％下調至１５％。券商股揚，廣發証券（深：０００７７６）升１﹒４％，申萬宏源
（深：０００１６６）升０﹒７％。
　　時隔一年，中國民航再度與法國空客公司簽下超大訂單，斥逾１３００億元人民幣向其採購
１６０架民用飛機，協議包括１５０架Ａ３２０系列飛機，以及１０架Ａ３５０－９００寬體飛
機。大飛機股向下，中航西飛（深：０００７６８）跌０﹒８％，中航光電
（深：００２１７９）跌１﹒１％，紫光國微（深：００２０４９）跌近１％。
　　中國科技巨頭爭相入局ＣｈａｔＧＰＴ，Ａ場相關股份亦獲大量資金撲入，昆侖萬維
（深：３００４１８）飆９﹒５％，神州泰岳（深：３００００２）升８％，湯姆貓
（深：３００４５９）升２﹒５％，科大訊飛（深：００２２３０）升１﹒５％，拓爾思
（深：３００２２９）升２﹒５％，軟通動力（深：３０１２３６）升１﹒３％，同花順
（深：３０００３３）升０﹒２％。（ｊｔ）

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