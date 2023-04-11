《經濟通通訊社１１日專訊》香港復活節假期結束後，北上交易的陸股通首日重啟，北上投

資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７８﹒２２億元，用

４１﹒７８億元或８％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２６﹒２６億元。（ｊｔ）

