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AH股新聞

11/04/2023 10:20

《Ａ股焦點》阿里、商湯推出旗下ＣｈａｔＧＰＴ，Ａ場概念股大漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國科技巨頭爭相入局ＣｈａｔＧＰＴ，繼百度
（０９８８８）的「文心一言」，阿里巴巴（０９９８８）的「通義千問」，商湯
（０００２０）１０日公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」與旗下類
ＣｈａｔＧＰＴ的自然語言大模型應用平台「商量」。
　　Ａ場相關股份亦獲大量資金撲入，ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅走高，昆侖萬維
（深：３００４１８）飆９﹒４％，同方股份（滬：６００１００）抽升７﹒９％，神州泰岳
（深：３００００２）升５﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）升３﹒３％，科大訊飛
（深：００２２３０）升２﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）升近２％，軟通動力
（深：３０１２３６）升１﹒８％，同花順（深：３０００３３）升１﹒２％。
　　人工智能語言大模型ＣｈａｔＧＰＴ大熱，不過內地官媒則潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念
板塊已存在估值泡沫化跡象。內地《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，
當前ＣｈａｔＧＰＴ在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關技術上並沒有
太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進。這其中，既有市場資金有意捧
之炒之，相關上市公司股票被動身價上漲；也有部分上市公司主動「炒概念」、「蹭熱點」，企
圖趁機撈一筆就走。（ｊｔ）

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