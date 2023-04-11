《經濟通通訊社１１日專訊》中國科技巨頭爭相入局ＣｈａｔＧＰＴ，繼百度

（０９８８８）的「文心一言」，阿里巴巴（０９９８８）的「通義千問」，商湯

（０００２０）１０日公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」與旗下類

ＣｈａｔＧＰＴ的自然語言大模型應用平台「商量」。

Ａ場相關股份亦獲大量資金撲入，ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅走高，昆侖萬維

（深：３００４１８）飆９﹒４％，同方股份（滬：６００１００）抽升７﹒９％，神州泰岳

（深：３００００２）升５﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）升３﹒３％，科大訊飛

（深：００２２３０）升２﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）升近２％，軟通動力

（深：３０１２３６）升１﹒８％，同花順（深：３０００３３）升１﹒２％。

人工智能語言大模型ＣｈａｔＧＰＴ大熱，不過內地官媒則潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念

板塊已存在估值泡沫化跡象。內地《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，

當前ＣｈａｔＧＰＴ在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關技術上並沒有

太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進。這其中，既有市場資金有意捧

之炒之，相關上市公司股票被動身價上漲；也有部分上市公司主動「炒概念」、「蹭熱點」，企

圖趁機撈一筆就走。（ｊｔ）

