《經濟通通訊社１１日專訊》據玖龍紙業（０２６８９）的停機安排顯示，河北基地主要生

產牛卡紙Ｙ６機台４月１０日至４月１９日停機１０天；重慶基地ＰＭ４０機台４月７日至５月

７日停機３０天，涉及紙種再生紙、瓦楞紙。同時，玖龍近期已宣布東莞、天津、瀋陽等基地部

分紙種繼續漲價３０－８０元人民幣╱噸。

據不完全統計，從年後開始，玖龍紙業旗下東莞、太倉、泉州、天津等多個基地均已開展了

停機檢修計劃，其中部分基地正在開啟第二輪。除了玖龍紙業外，山鷹國際

（滬：６００５６７）、理文造紙（０２３１４）、金鳳凰紙業、金田紙業等大型紙廠均在近期

發布停機減產計劃。在造紙行業大規模的停機潮之下，紙企的盈利壓力之大、市場的不景氣之深

，已如實呈現。

Ａ場造紙股個別走，岳陽林紙（滬：６００９６３）升近４％，五洲特紙

（滬：６０５００７）升２﹒５％，太陽紙業（深：００２０７８）升１﹒４％，博匯紙業

（滬：６００９６６）升０﹒３％，惟山鷹國際跌０﹒４％，晨鳴紙業（深：０００４８８）跌

０﹒２％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌０﹒０４％。（ｊｔ）

