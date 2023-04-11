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AH股新聞

11/04/2023 14:03

《Ａ股焦點》中國向法國空客採購１６０架飛機，大飛機概念Ａ股跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》時隔一年，中國民航再度與法國空客公司簽下超大訂單。４月
６日，空客與中國航空器材集團有限公司簽署了１６０架民用飛機的批量採購協議，協議包括
１５０架Ａ３２０系列飛機，以及１０架Ａ３５０－９００寬體飛機，並將在天津建設第二條生
產線，到２０２６年每月最多生產７５架Ａ３２０　Ｎｅｏ飛機。據中國航材官微，本次訂單總
價值約２００億美元（約合１３００億元人民幣）。
　　這是２０２３年中國民航業對外採購的首個超大訂單，空客也是此次法國總統馬克龍訪華
６０名隨行企業之一。上一次民航業簽訂超大訂單，是２０２２年１１月德國總理朔爾茨訪華時
，同樣由中國航材「出面」，與空客公司簽訂了１４０架空客飛機的批量採購協議，其中包括
１３２架Ａ３２０系列飛機、８架Ａ３５０飛機，總價值約１７０億美元。
　　中法兩國對達成中方航空公司採購１６０架空客飛機的「批量採購協議」表示歡迎。兩國將
視中國航空運輸市場和機隊恢復和發展情況，適時研究中方航空公司的貨運和長途運輸等需求。
　　Ａ場大飛機概念股走勢向下，航發動力（滬：６００８９３）跌１﹒３％，中航西飛
（深：０００７６８）跌１﹒３％，上海電氣（滬：６０１７２７）跌１﹒１％，中航光電
（深：００２１７９）跌０﹒８％，中國東航（滬：６００１１５）跌０﹒７％，紫光國微
（深：００２０４９）跌０﹒３％，中航沈飛（滬：６００７６０）跌０﹒１％。（ｊｔ）

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