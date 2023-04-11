《經濟通通訊社１１日專訊》今年五一假期料是內地旅遊市場５年來最旺的「五一黃金周」

。美團（０３６９０）、大眾點評數據顯示，截至４月１０日，五一期間內地旅遊訂單較

２０１９年同期增長約２００％，創５年來最高。山東有望成為今年五一旅遊新「頂流」，美團

上住宿提前預訂量較２０１９年增長４００％。出境遊方面，最熱門目的地之中，香港、澳門領

跑。

數據顯示，截至４月１０日，五一假期內地旅遊訂單之中，住宿累計預訂量已與２０１９年

４月２５日持平，意味今年五一住宿預訂節奏較２０１９年提前約兩周。數據還顯示一些新趨勢

，在法定假期之外，４月２７日和５月６日，也將迎來兩個入住小高峰，意味前後併假流行。環

線連遊需求旺，美團上預訂２個以上城市住宿的用戶比例較２０１９年近乎翻倍。



＊山東淄博住宿預訂較疫前增８倍＊



綜合美團上住宿、景區、交通等旅遊相關訂單，熱度最高的十大目的地城市依次為重慶、西

安、長沙、成都、武漢、青島、南京、北京、上海、杭州；從出發地來看，北京、上海、成都、

重慶、武漢的人群出遊熱情更為高漲。美團上全國住宿預訂最熱門的前二十個城市中，青島、威

海、濟南、煙台這些山東城市佔了四席。近期憑著燒烤頻頻曝光的淄博，五一住宿預訂量較

２０１９年上漲８００％，增幅位居山東第一。在大眾點評上，淄博「燒烤」近一周搜索量按年

急漲７００％，筆記量激增１４００％。

出境遊方面，廣東、上海、浙江等地的消費者最為積極。在目的地上，香港、澳門領跑，泰

國、新加坡、馬來西亞熱度同樣高漲。（ｓｌ）

