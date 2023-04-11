《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協數據顯示，內地３月汽車產銷分別完成２５８﹒４萬輛

和２４５﹒１萬輛，按月分別增長２７﹒２％和２４％，按年分別增長１５﹒３％和９﹒７％。

１－３月，汽車產銷分別完成６２１萬輛和６０７﹒６萬輛，按年分別下降４﹒３％和６﹒７％

，較同期小幅下滑。整體來看，汽車市場國內有效需求尚未得到完全釋放，企業經營壓力較大，

行業穩增長任務十分艱巨。

乘用車方面，３月產銷分別完成２１４﹒９萬輛和２０１﹒７萬輛，按月分別增長

２５﹒３％和２２％，按年分別增長１４﹒３％和８﹒２％，其中傳統燃油乘用車國內銷量

１１６﹒９萬輛，按年減少１２﹒８萬輛，按月增長２１﹒３％，按年下降９﹒９％。１－３月

，乘用車產銷分別完成５２６﹒２萬輛和５１３﹒８萬輛，按年分別下降４﹒３％和７﹒３％。

新能源汽車方面，３月產銷分別完成６７﹒４萬輛和６５﹒３萬輛，按年分別增長

４４﹒８％和３４﹒８％，市場佔有率達到２６﹒６％。１－３月，產銷分別完成１６５萬輛和

１５８﹒６萬輛，按年分別增長２７﹒７％和２６﹒２％，市場佔有率達到２６﹒１％。



＊首季銷量前十車企僅４家呈正增長＊



數據顯示，重點車企總體銷量有所下降。１－３月，汽車銷量排名前十位的車企銷量合計

５０５﹒７萬輛，按年下降７﹒８％，佔汽車銷售總量的８３﹒２％，低於上年同期１個百分點

。與去年同期相比，前十車企中有４家銷量增速明顯，呈兩位數增長，依次為比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）（８９﹒４％）、奇瑞（４４﹒４％）、特斯拉

（２５﹒９％）、北汽（０１９５８）（１１﹒２％），其他車企呈不同程度下降。

以國內銷量計，１－３月，銷量前十的車企合計賣車４３１﹒５萬輛，按年下降１６﹒３％

，佔汽車銷售總量的８４﹒９％，低於去年同期２﹒１個百分點。其中僅比亞迪（７６﹒６％）

、北汽（８﹒７％）、華晨寶馬（９﹒１％）銷量增速為正增長，而華晨寶馬銷量首次進入前十

。其他車企呈不同程度下降。（ｓｌ）

