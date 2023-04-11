《經濟通通訊社１１日專訊》第三屆中國國際消費品博覽會正在海南海口舉行，廣東省商務

廳今日上午在會場海南國際會展中心舉辦「粵貿全國」２０２３廣東產業招商推介會。廣東省商

務廳外商投資促進處處長張萍表示，粵港澳大灣區既是廣東發展的新機遇，也是全球投資者的新

機遇，形容廣東擁有經濟規模大等四大優勢，並有一套鼓勵投資貿易的組合政策，歡迎跨國公司

特別是世界５００強、行業龍頭企業到廣東設立區域總部、功能總部和研發總部。



＊跨國公司地區總部投資逾１０００萬美元，最高獎１億人幣＊



張萍表示，廣東有兩個重點招商方向，分別是製造業招商及總部招商。其中製造業招商主要

是１０大支柱產業和１０大新興產業，前者包括電子信息、石油化工、智能家電、汽車產業、先

進材料、紡織服裝、軟件信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、農業與食品；後者包括

半導體與集成電路、高端裝備製造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激

光與增材製造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器。

鼓勵投資貿易政策方面，對投資超過５０００萬美元的外資項目，按照２％給予獎勵，最高

獎勵１億元（人民幣．下同）；對投資超過１０００萬美元的跨國公司地區總部，按照２％給予

獎勵，最高獎勵１億元。對在珠三角投資１０億元、在粵東西北投資５億元以上的先進製造業項

目，按實際投資額不超過２％的比例給予獎勵。橫琴、前海、南沙則有「雙１５％」稅收優惠政

策：對鼓勵類產業，按１５％徵收企業所得稅，對企業高管、高精尖技術人員，按１５％徵收個

人所得稅。

今次招商推介會有跨國公司中國區代表、省內外重點企業及商協會代表超３００人參加，共

收集粵瓊兩省貿易合作項目１４個，項目意向總金額為７﹒５億元，其中現場進行了５大合作項

目簽約，總金額達６﹒４億元。本屆消博會，廣東有由超過２００家企業、８００多人組成的經

貿代表團參加。（ｓｌ）

