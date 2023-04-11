《經濟通通訊社１１日專訊》歐美銀行業上月發生個別風險事件，但在美聯儲及瑞士央行果

斷措施下阻止了風險擴散，市場氣氛再度回穩，金融市場穩定下來，美聯儲及其他央行繼續加息

。然而，中銀香港（０２３８８）個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪認為，市場情況不

會因此而徹底改變，因為牛市並非因個別風險事件得以解決而出現，應該是伴隨著經濟改善、通

脹真正下行等的因素才再現。

高耀豪指出，信貸市場緊張是加息周期中必然發生的事情。因為緊縮貨幣政策的目標就是透

過增加借貸成本從而降低經濟需求，借貸成本上升最終會引起或多或少的信貸問題。於加息周期

末段，市場對壞消息的反應往往更敏感，３月發生的個別風險事件令市場的風險情緒瞬間上漲，

便證明了這個情況。因此，投資者應繼續採取防守性及低波幅投資策略。



＊債券牛市料於年內出現＊



踏入第二季，高耀豪認為，投資者應該關注首先見頂及見底的美國國債類資產。由於債券是

利率相關資產，一旦開始加息會使債券價格受壓進入熊市；相反，開始減息則會推高債券價格而

進入牛市。未來市場最大的關注點是衰退風險，進一步加息將增加衰退風險，從而提高對提早減

息的預期，因此在這預期下，債息難以大幅提升並且有下調壓力。

在投資策略方面，高耀豪認為，去年因通脹急升導致「股債雙跌」的情況應會改變，預期債

券牛市將先於股市牛市出現。投資者應該逐步增持美國國債類資產，採取靈活配置長短期債券策

略可以受惠於今年的市場環境，並可對沖股票投資組合風險，從而降低波幅。



＊中國股市表現料優於成熟市場＊



股票投資方面，高耀豪認為應藉債息反彈時增加增長型板塊比例，預期當衰退風險上升導致

債息下行時，增長型板塊表現將優於價值型板塊。投資市場不確定性仍然較高，投資者應注意今

年中國和歐美地區經濟正處於不同的投資時鐘階段，因此中國股市表現優於成熟市場。他預期今

年在政策帶動下，Ａ股盈利在４月上調的機會仍然較高。假設市場其他因素不變下，Ａ股表現將

會受惠於盈利上調。



＊美元料於季內將維持偏弱方向＊



商品方面，高耀豪指出，隨著美國經濟出現危機及衰退風險上升，黃金的避險功能更為重要

。以往黃金通常在減息及衰退開始前上升，進入減息期及衰退期後就會回落。因此，打算以黃金

對沖風險的投資者可多注意此節奏。至於油價將受到經濟增長下行對需求的影響，以及ＯＰＥＣ

＋減產因素的影響，因此不宜趨勢式長線持有。

外匯方面，他預期美元於季內將維持偏弱的方向。主因是市場聚焦於美國衰退風險上升帶來

加息即將見頂及可能年中需要開始減息的預期。然而，美元偏弱的趨勢應較能反映於歐元、英鎊

、瑞士法郎及日圓之上，因為這些貨幣仍有進一步加息的空間，存在息差優勢。至於日圓則需要

視乎新行長是否有意更改部分貨幣政策而定，但美國衰退風險對日圓有利。（ａｃ）

