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AH股新聞

11/04/2023 07:50

《國企紅籌》廣汽集團（２２３８）銷量３月升２％，首季跌１１％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，３月汽
車銷量約２３﹒１７萬輛，同比增長１﹒８７％，其中新能源汽車銷量升約９０％，而今年首３
個月累計銷量約５３﹒９８萬輛，同比下降１１﹒２３％，其中新能源汽車銷量升約６５％。
　　該集團指，３月汽車產量約２６萬輛，同比增長１４﹒４４％，今年首３個月累計產量約
５６﹒３９萬輛，同比下降５﹒７２％。（ｗｈ）

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