《經濟通通訊社１１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，３月汽
車銷量約２３﹒１７萬輛，同比增長１﹒８７％，其中新能源汽車銷量升約９０％，而今年首３
個月累計銷量約５３﹒９８萬輛，同比下降１１﹒２３％，其中新能源汽車銷量升約６５％。
該集團指，３月汽車產量約２６萬輛，同比增長１４﹒４４％，今年首３個月累計產量約
５６﹒３９萬輛，同比下降５﹒７２％。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
11/04/2023 07:50
《國企紅籌》廣汽集團（２２３８）銷量３月升２％，首季跌１１％
《經濟通通訊社１１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，３月汽
車銷量約２３﹒１７萬輛，同比增長１﹒８７％，其中新能源汽車銷量升約９０％，而今年首３
個月累計銷量約５３﹒９８萬輛，同比下降１１﹒２３％，其中新能源汽車銷量升約６５％。
該集團指，３月汽車產量約２６萬輛，同比增長１４﹒４４％，今年首３個月累計產量約
５６﹒３９萬輛，同比下降５﹒７２％。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰