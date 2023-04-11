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AH股新聞

11/04/2023 07:50

《國企紅籌》廣發証券（０１７７６）發債籌５０億人幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，今年向
專業投資者公開發行短期公司債券（第二期），最終發行規模為５０億元人民幣，為計劃發行規
模上限。
　　該集團指，發行價格為每張１００元人民幣，票面利率為２﹒７％。期債券期限１年，起息
日為昨日，兌付日為明年４月１０日。（ｗｈ）

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