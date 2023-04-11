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AH股新聞

11/04/2023 07:50

中國人壽（０２６２８）保費收入３月升１７％，首季增４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，３月原
保險保費收入約８６０億元，同比增長１６﹒５３％。
　　該集團指，今年首３個月累計原保險保費收入約３２７２億元人民幣，同比增長３﹒９％。
（ｗｈ）

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