《經濟通通訊社１２日專訊》華潤醫藥（０３３２０）附屬江中藥業（滬：６００７５０）

公布截至２０２３年３月３１日止三個月的業績預告，歸屬股東淨利潤預期約２﹒４億元（人民

幣．下同）按年增長約３０﹒６％，扣除非經常性損益後淨利潤預計約２﹒２４億元上升約

２９﹒２％。

江中藥業解釋第一季度因應市場需求增加，其乳酸菌素片、複方草珊瑚含片、複方鮮竹瀝液

等產品實現較好增長。（ｍｈ）

