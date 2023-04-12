《經濟通通訊社１２日專訊》華潤醫藥（０３３２０）附屬江中藥業（滬：６００７５０）
公布截至２０２３年３月３１日止三個月的業績預告，歸屬股東淨利潤預期約２﹒４億元（人民
幣．下同）按年增長約３０﹒６％，扣除非經常性損益後淨利潤預計約２﹒２４億元上升約
２９﹒２％。
江中藥業解釋第一季度因應市場需求增加，其乳酸菌素片、複方草珊瑚含片、複方鮮竹瀝液
等產品實現較好增長。（ｍｈ）
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12/04/2023 08:27
《國企紅籌》潤藥（３３２０）附屬江中藥業料首季多賺３０﹒６％
《經濟通通訊社１２日專訊》華潤醫藥（０３３２０）附屬江中藥業（滬：６００７５０）
公布截至２０２３年３月３１日止三個月的業績預告，歸屬股東淨利潤預期約２﹒４億元（人民
幣．下同）按年增長約３０﹒６％，扣除非經常性損益後淨利潤預計約２﹒２４億元上升約
２９﹒２％。
江中藥業解釋第一季度因應市場需求增加，其乳酸菌素片、複方草珊瑚含片、複方鮮竹瀝液
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