《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家能源局局長章建華在發布會表示，今

年以來，中國生產生活加快恢復，工業用能增速明顯提高，能源消費小幅增長，全國能源供需總

體平穩。將引導大數據中心等參與電力系統調節，新建輸電通道可再生能源比例原則上不低於

５０％。加快推動能源科技自立自強。加快推進能源法制定以及電力法、煤炭法、可再生能源法

修訂。加快推進能源消費方式變革，重點是實現「三個轉變」。

一是能源結構轉變，力爭未來五年，非化石能源消費比重年均增長１個百分點；到２０３５

年，新增電量８０％來自非化石能源發電；本世紀中葉，非化石能源成為主體能源。

二是能源系統和形態轉變，加快規劃建設新型能源體系，構建新型電力系統，推進重點領域

電能替代，引導大數據中心、工業可中斷負荷等參與電力系統調節，因地制宜發展可再生能源非

電利用。

三是能源空間布局轉變，新建輸電通道可再生能源比例原則上不低於５０％，加快發展分布

式能源、沿海核電、海上風電，實現能源「從遠方來」與「從身邊來」協同發展。

