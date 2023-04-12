《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國社會科學院金融研究所發布《中國宏

觀金融分析》指出，消費反彈和基建投資將成為後續經濟復甦的兩大支撐。若不考慮去年二季度

低基數效應，預計２０２３年中國經濟走勢前低後高，全年ＧＤＰ增速有望達到５﹒３％。

《報告》指出，２０２３年中國經濟開局總體向好。從增長動能看，服務業消費改善明顯，

基建和制造業投資持續發力，房地產市場邊際回暖。從金融條件看，社融總量和結構雙雙改善，

新增信貸和政府債券對社融形成有力支撐。



＊防止經濟陷入通縮風險＊



《報告》認為，中國宏觀政策有必要延續擴張基調，著力於改善預期和擴大內需，以提振消

費為抓手疏通寬貨幣向寬信用的傳導鏈條，防止經濟陷入通縮風險。在經濟恢復發展過程中，需

求不足和預期不穩仍是主要矛盾，通縮風險隱現，主要表現為ＣＰＩ和ＰＰＩ雙降，以及Ｍ２與

Ｍ１、社融剪刀差擴大。

就房地產發展，《報告》建議，短期內，通過穩預期、促融資、化風險等多種方式，夯實房

地產市場企穩回升基礎。其中，穩預期必須給予房地產以合理定位，防止房地產被污名化。長期

看，加快構建房地產調控長效機制，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

