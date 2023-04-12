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AH股新聞

12/04/2023 11:56

《駐京專電》北京３月ＣＰＩ回落至０﹒７％，鮮菜價按月跌１９％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市統計局網站發布數據，３月份，北
京ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。
　
＊鮮菜價格下降１９％，鮮果、豬肉和雞蛋價格上漲＊
　
　　其中，食品價格上漲１﹒６％，漲幅比上月回落１﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約
０﹒２４個百分點。鮮菜價格下降１８﹒７％，降幅比上月擴大１４﹒１個百分點；鮮果、豬肉
和雞蛋價格分別上漲１５﹒１％、７﹒５％和４﹒９％，漲幅比上月均有所擴大。非食品價格上
漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４６個百分點。飛機票價
格上漲２９﹒３％，漲幅比上月回落５﹒４個百分點；在外住宿價格上漲９﹒５％，漲幅比上月
擴大７﹒２個百分點；汽油和柴油價格均轉為下降，分別下降６﹒６％和７﹒１％。
　
＊３月ＰＰＩ同比下降０﹒８％，環比上漲０﹒１％＊
　
　　３月份，北京工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒８％，環比上漲０﹒１％；工業
生產者購進價格同比下降０﹒１％，環比下降０﹒５％。
　　３月份，全市調查的３４個工業行業大類中，１３個行業出廠價格同比上漲，１９個行業下
降，２個行業持平。

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