《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市統計局網站發布數據，３月份，北

京ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。



＊鮮菜價格下降１９％，鮮果、豬肉和雞蛋價格上漲＊



其中，食品價格上漲１﹒６％，漲幅比上月回落１﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒２４個百分點。鮮菜價格下降１８﹒７％，降幅比上月擴大１４﹒１個百分點；鮮果、豬肉

和雞蛋價格分別上漲１５﹒１％、７﹒５％和４﹒９％，漲幅比上月均有所擴大。非食品價格上

漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４６個百分點。飛機票價

格上漲２９﹒３％，漲幅比上月回落５﹒４個百分點；在外住宿價格上漲９﹒５％，漲幅比上月

擴大７﹒２個百分點；汽油和柴油價格均轉為下降，分別下降６﹒６％和７﹒１％。



＊３月ＰＰＩ同比下降０﹒８％，環比上漲０﹒１％＊



３月份，北京工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒８％，環比上漲０﹒１％；工業

生產者購進價格同比下降０﹒１％，環比下降０﹒５％。

３月份，全市調查的３４個工業行業大類中，１３個行業出廠價格同比上漲，１９個行業下

降，２個行業持平。

