《經濟通通訊社１２日專訊》上海社會調查研究中心上財分中心和上海財經大學應用統計研

究中心公布，今年一季度上海財經大學上海市投資者信心指數為１１３﹒４１點，環比上升

２﹒２４點，同比上升３﹒９５點，指數上升表明投資者信心有所增強。

具體來看，上海市企業家投資信心指數為１１３﹒１４點，環比上升１﹒５４點，同比下降

７﹒０７點；機構投資者信心指數為１１５﹒１４點，環比下降２﹒４４點，同比上升８﹒２點

；個人投資者信心指數為９９﹒６９點，環比下降６﹒８６點，指數跌入悲觀區域，同比上升

８﹒６３點。

上海財經大學上海市社會經濟指數系列課題組總負責人徐國祥表示，疫情退去後，中國宏觀

經濟逐步恢復，國內生產、需求回暖，提振了一季度上海投資者信心。近期ＰＭＩ上探創出新高

，海外訂單有所反彈，企業盈利狀況逐步改善，增強了企業家群體的投資信心。而歐美銀行破產

危機、美聯儲激進加息等海外利空因素使機構投資者和個人投資者的投資信心有所降低。

展望二季度，全球經濟復甦緩慢，地緣政治風險的依然存在，徐國祥指，在這種背景下，做

好國內循環、激發內需潛力至關重要。要全方位推動居民消費復甦，應盡快恢復中低收入家庭的

收入增速，想方設法促進就業，把制造業放在突出位置。制造業吸納就業的能力非常強，這是服

務業所不能相比的。（ｌｃ）

