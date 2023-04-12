《經濟通通訊社１２日專訊》上海市住建委主任胡廣傑今日在上海市政府新聞發布會上表示
，今年一季度，上海建築業產值預計實現正增長；上海市重大工程完成投資４３７億元（人民幣
．下同）， 佔全年計劃的２０﹒３％，按年增長９﹒１％。
據統計，２０２２年上海市建築業逆勢增長，總產值達９２７３﹒９億元，上海市重大工程
建設任務全面完成，全年完成投資２０９９億元，同比增長７﹒２％。（ｌｃ）
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12/04/2023 14:54
《駐滬專電》上海住建委：一季度上海市建築業產值預計實現正增長
《經濟通通訊社１２日專訊》上海市住建委主任胡廣傑今日在上海市政府新聞發布會上表示
，今年一季度，上海建築業產值預計實現正增長；上海市重大工程完成投資４３７億元（人民幣
．下同）， 佔全年計劃的２０﹒３％，按年增長９﹒１％。
據統計，２０２２年上海市建築業逆勢增長，總產值達９２７３﹒９億元，上海市重大工程
建設任務全面完成，全年完成投資２０９９億元，同比增長７﹒２％。（ｌｃ）
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