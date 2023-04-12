《經濟通通訊社１２日專訊》國務院任免國家工作人員，原司法部立法三局局長王振江升任

司法部副部長；原上海市委副秘書長康旭平升任國務院研究室副主任。

公開資料顯示，王振江曾任國務院法制辦農業資源環保法制司副司長、司長，農林城建資源

環保司司長，教科文衛司司長，司法部立法三局局長。

司法部立法三局主要職能包括：負責國家社會建設方面的立法工作，承擔相應法律、行政法

規的草案起草、審查和行政法規解釋、具體應用問題的答復工作。負責相關行政法規立法後評估

，承辦相關行政法規、規章清理和相關地方性法規、規章備案審查工作。

康旭平現年５６歲，是江蘇鎮江人，中央黨校研究生學歷，曾任江蘇省委辦公廳綜合處副處

長（正處級）；２０１０年任江蘇省委辦公廳副主任；２０１５年任江蘇省委副秘書長、省委研

究室主任；２０１７年１１月任上海市委副秘書長、市委研究室主任。

康旭平曾以「東方亮」為筆名，在《秘書工作》雜志上發表一組專欄文章《寫稿這檔事》，

共１２篇，列舉了他在黨政機關工作期間的部分事例。

此次國務院公布的任免人員還包括，免去熊選國的司法部副部長職務；秦博勇（女）不再兼

任審計署副審計長職務；免去何志敏的國家知識產權局副局長職務；免去趙建國的國家機關事務

管理局副局長職務；免去陳祖新的國務院研究室副主任職務；免去李春良的國家林業和草原局（

國家公園管理局）副局長職務；免去付華的國家檔案局副局長職務。（ｌｃ）

