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AH股新聞

12/04/2023 18:05

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５６億元，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開３點，報２０４８１點。最高升９點報
２０４９４點，最低跌２４８點報２０２３６點。恒指收報２０３０９點，跌１７５點或
０﹒８６％。
　　北水全日淨流出２﹒５６億元，上日淨流入２１﹒６６億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國海洋石油（００８８３）、中國聯通（００７６２）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１０８０﹒９２億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３８０億元，佔總成交
３５﹒２％。
　　中國海洋石油升０﹒４９％報１２﹒３２元，北水淨買入２﹒９億元；中國聯通升
３﹒１５％報６﹒２３元，北水淨買入１﹒６億元；中芯國際升５﹒７３％報２３﹒０５元，北
水淨買入０﹒９億元。
　
＊騰訊大股東擬將９６００萬股存ＣＣＡＳＳ，市場憂部署減持＊
　
　　騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本
周將再把其持有的額外９６００萬股騰訊股票以憑證形式（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｄ　
ｆｏｒｍ）存入香港中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交
易。市場憂慮Ｎａｓｐｅｒｓ部署減持騰訊。
　　騰訊控股跌５﹒１５％報３５７﹒２元，北水淨賣出１３﹒６億元；美團跌３﹒２５％報
１３１元，北水淨賣出４﹒１億元；快手跌３﹒７４％報５４﹒１元，北水淨賣出２﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒９１
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　　１﹒５６
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　０﹒９０
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　０﹒８２
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　　０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１３﹒５６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒０８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒８７
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒５７
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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