《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



科學謀劃更多資本市場改革發展舉措

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中證監黨委昨日下午召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會。會

議要求，要推動資本市場高質量發展，突出強監管防風險、突出加強自身建設，科學謀劃更多資

本市場改革發展舉措。



一季度金融數據超預期

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人民銀行１１日公布，一季度人民幣貸款增加１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元（人民

幣．下同）。３月人民幣貸款增加３﹒８９萬億元，同比多增７４９７億元；社會融資規模增量

為５﹒３８萬億元，比去年同期多７０７９億元。



稅費優惠春風送暖，實體經濟減負擔添動能

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近期，國家稅務總局推出２０２３年「便民辦稅春風行動」第三批措施，重點聚焦延續和優化實

施的稅費優惠政策，推動政策實現快捷、便利、充分享受。





《上海證券報》



科學謀劃更多資本市場改革發展舉措

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中證監黨委１１日召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會。會議

指出，要推動資本市場高質量發展，突出強監管防風險、突出加強自身建設，科學謀劃更多資本

市場改革發展舉措。



３月信貸增長強勁，結構失衡現象改善

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人行１１日公布，一季度人民幣貸款增加了１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元。其中，

３月人民幣貸款增加３﹒８９萬億元，同比多增７４９７億元；３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２８１﹒４６萬億元，同比增長１２﹒７％。據初步統計，３月社會融資規模增量為５﹒３８萬

億元。



一季度ＣＰＩ同比上漲１﹒３％

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國家統計局１１日發布的數據顯示，３月ＣＰＩ同比漲幅回落，弱於市場預期；ＰＰＩ環比持平

，有企穩態勢。此外，一季度，ＣＰＩ平均同比上漲１﹒３％，ＰＰＩ同比下降１﹒６％。專家

分析稱，一季度物價保持平穩運行，為全年物價總體穩定奠定了堅實的基礎。





《證券時報》



科學謀劃更多資本市場改革發展舉措

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中證監黨委昨日下午召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會。會

議要求，要推動資本市場高質量發展，突出強監管防風險、突出加強自身建設，科學謀劃更多資

本市場改革發展舉措。



寬信用效果持續顯現，首季新增貸款「開門紅」

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人行發布的２０２３年一季度金融統計和社會融資數據顯示，一季度人民幣貸款增加１０﹒６萬

億元，同比多增２﹒２７萬億元；社會融資規模增量累計為１４﹒５３萬億元，比上年同期多

２﹒４７萬億元。整體來看，一季度寬信用效果持續顯現，信貸投放順利實現「開門紅」。



財富管理基本盤穩步擴大

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人行近期發布的《２０２３年第一季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，今年一季度，人行在全國

５０個城市進行了２萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示傾向於「更多投資」的居民佔１８﹒８％

，比上季增加３﹒３個百分點。（ｌｃ）

