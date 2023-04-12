《鍾之日記》４月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國即將公布３月份通脹數據，將對美聯儲下月加息取向極為關鍵，港股觀望氣氛濃厚，全

日大市總成交剛過千億元。市場資金審慎，加上重磅股騰訊（００７００）出現大股東堅持憂慮

急跌，拖累高風險科技股普遍捱沽，恒指全日表現偏軟，最終收報２０３０９，跌１７５點或跌

０﹒８６％，主板成交１０８０﹒９２億元。



＊ＡＩＧＣ續火熱，Ａ場見旺＊



官媒數度提醒Ａ股人工智能概念過熱有風險，但ＡＩ概念股仍然有價有市，未受港股市場對

騰訊大股東減倉的擔憂所影響，加上３月新增信貸數據強勁，滬深股市上升，滬綜指全日升

０﹒４１％，報３３２７﹒１８點，深成指揚０﹒０５％，創業板指跌０﹒４１％。

兩市全日成交１１３２２億元人民幣，連續第七個交易日突破萬億元大關，按日增加

４﹒５％，不過留意陸股通今日淨流出超過４２億元人民幣。

３月人民幣貸款增加３﹒８９萬億元人民幣，社會融資規模增量為５﹒３８萬億元人民幣，

兩項指標不但超過市場預期，更創歷史同期新高。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析指，

中國信貸數據再次給市場帶來驚喜，不過同時將抑制市場對短期內下調政策利率的預期。維持人

行將繼續按兵不動的觀點，但五年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）可能在第二季度下調１０個點

子。



＊ＱＱ股票大放生，股價摔一跤＊



騰訊的南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ公布，為繼續實施回購自身股份計劃，

本周將再把額外所持有的９６００萬股騰訊以憑證形式存入香港中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），

以讓該批股份能夠有序地在市場上交易。大股東減持攻勢未止，騰訊股價全日跌跌不休，上午最

多跌近５％後曾稍為收窄跌幅，午後跌幅再度擴大，尾盤時分一度迫近６％，最終全日跌

５﹒２％，收報３５７﹒２元。

騰訊利淡消息拖累一眾科技股表現；商湯（０００２０）早盤最多曾升逾６％，隨後沽壓加

劇，最終倒跌４﹒２４％，收報３﹒１６元。其餘科技股同樣受壓；阿里（０９９８８）跌

３﹒２７％，收報９６﹒０５元；美團（０３６９０）跌３﹒２５％，收報１３１元；百度

（０９８８８）跌０﹒８９％，收報１３４元；京東集團（０９６１８）跌３﹒５３％，收報

１５３元。

另外，有指蘋果新機因技術問題而取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本實體按鍵設

計，將對瑞聲（０２０１８）不利，繼昨日沽空比率急升至４７％後，股價今日最多急挫１６％

，全日未能扭轉頹勢，最終跌１４﹒９％，收報１５﹒８８元，繼上月反彈以來再度失守２５０

天線。



＊新增貸款社融創新高，多隻內銀股破高位＊



人行公布的數據顯示，３月人民幣貸款增量及社融增量均高於預期並創歷史同期新高；當月

末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％，持平預期。

另外，去年在股、債、房市「三殺齊下」背景下，存款成為內地投資者的「避風港」。中國

去年１３家銀行存款暴增到１５０萬億元，增幅刷新歷史紀錄，且第一季住戶存款增加９﹒９萬

億元，幾乎是去年全年的增量，凸顯全民「報復性」儲蓄。內媒引述Ｗｉｎｄ資訊數據顯示，截

至去年末，六家國有大型銀行、七家已公布去年年報的股份制銀行，吸收的客戶存款規模合計超

過１５０萬億元人民幣，較２０２１年大增１６﹒６７萬億元人民幣，增幅達到１２﹒４％，創

下歷年新高。若按照總人口１４億計算，相當於每人多存１﹒２萬元人民幣。然而過度儲蓄並不

是好現象，因其反映了中國民間投資氣氛淡薄，進一步印證了目前由官方主導投資振興經濟的窘

況。

內銀股今日逆市企穩，多隻內銀股更破近幾年高位，中信銀行（００９９８）升１﹒５％創

四年新高，建行（００９３９）升１﹒２％創近３個月新高，工行（０１３９８）升近１％，中

行（０３９８８）升０﹒７％近五年高，郵儲行（０１６５８）升０﹒６％，交行

（０３３２８）升０﹒２％近一年高，惟農行（０１２８８）無升跌。



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