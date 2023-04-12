《經濟通通訊社１２日專訊》部分ＡＩ概念股繼續退潮，美亞柏科（深：３００１８８）挫

５﹒５％，德生科技（深：００２９０８）跌５﹒２％，凌雲光（滬：６８８４００）跌

４﹒３％，萬達信息（深：３００１６８）跌３﹒３％，金橋信息（滬：６０３９１８）跌

３﹒２％，寒武紀（滬：６８８２５６）、雲從科技（滬：６８８３２７）、華大九天

（深：３０１２６９）跌２﹒８％。

在ＡＩ熱潮下，多隻此前重倉新能源的基金如今已轉向追逐ＡＩ概念，結果因周一（１０日

）ＡＩ相關股票急跌而損失慘重，官媒引述券商意見指，有關主題炒作熱度短期已到極致，機構

調倉帶來的增量資金效應已相當有限，如果沒有持續強勁的基本面支撐，後續板塊可能會面臨較

大的調整壓力。

國家互聯網信息辦公室昨日（１１日）發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）

》，要求企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當向國家網信部門申報安全評估

，又要求需要經過內容審查，不含違反社會主義核心價值觀或煽動顛覆國家政權的內容，且應當

真實準確。（ｅｙ）



