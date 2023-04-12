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AH股新聞

12/04/2023 13:54

《神州基金》上投摩根基金更名，公募市場再添外資巨頭

　　《經濟通通訊社１２日專訊》在摩根資產管理全資收購上投摩根基金後，上投摩根基金周一
（１０日）正式變更公司法定名稱為「摩根基金管理（中國）有限公司」。在此之前，公司投資
人也已經由摩根富林明資產管理（英國）有限公司、上海國際信托有限公司，變更為ＪＰ　
Ｍｏｒｇａｎ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｉｎｃ。（摩根資產
管理）；公司法人由上海信托黨委書記、總經理陳兵變更為摩根資產管理中國總經理王大智。
　　摩根資產管理隸屬於摩根大通集團，是全球最大的資產管理公司之一，在資產管理方面擁有
超過１５０年的經驗。截至２０２２年末，其全球資產管理規模為２﹒４５萬億美元。上投摩根
基金方面，旗下共有３１位基金經理，管理８６隻公募基金產品，公募基金管理規模為
１３１３﹒３８億元人民幣；公司在國際業務領域走在業界前列，目前已實現了ＱＤＩＩ、
ＱＤＬＰ、互認基金等領域覆蓋。
　　業內人士表示，外資機構進軍中國公募基金市場，既體現了外資機構對中國市場前景的持續
看好，也為中國資產管理市場帶來多元化的投資理念與方案。（ｌｃ）

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