《經濟通通訊社１２日專訊》在摩根資產管理全資收購上投摩根基金後，上投摩根基金周一

（１０日）正式變更公司法定名稱為「摩根基金管理（中國）有限公司」。在此之前，公司投資

人也已經由摩根富林明資產管理（英國）有限公司、上海國際信托有限公司，變更為ＪＰ

Ｍｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ。（摩根資產

管理）；公司法人由上海信托黨委書記、總經理陳兵變更為摩根資產管理中國總經理王大智。

摩根資產管理隸屬於摩根大通集團，是全球最大的資產管理公司之一，在資產管理方面擁有

超過１５０年的經驗。截至２０２２年末，其全球資產管理規模為２﹒４５萬億美元。上投摩根

基金方面，旗下共有３１位基金經理，管理８６隻公募基金產品，公募基金管理規模為

１３１３﹒３８億元人民幣；公司在國際業務領域走在業界前列，目前已實現了ＱＤＩＩ、

ＱＤＬＰ、互認基金等領域覆蓋。

業內人士表示，外資機構進軍中國公募基金市場，既體現了外資機構對中國市場前景的持續

看好，也為中國資產管理市場帶來多元化的投資理念與方案。（ｌｃ）

