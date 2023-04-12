《經濟通通訊社１２日專訊》內地３月新增信貸數據強勁，３月人民幣貸款增加３﹒８９萬

億元（人民幣．下同），同比多增７４９７億元；社會融資規模增量為５﹒３８萬億元，比上年

同期多７０７９億元。兩項指標均創歷史同期新高。滬市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指

）高開０﹒１％，報３３１６﹒８６點，深成指則低開０﹒０３％，傳媒股造好，電信、半導體

板塊走低。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析指，在大型銀行放貸推動下，中國信貸數據再次給

市場帶來驚喜，不過同時將抑制市場對短期內下調政策利率的預期。大摩維持人行將繼續按兵不

動的觀點，但五年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）可能在第二季度下調１０個點子。

人民銀行今日進行７０億元７天期逆回購，淨投放７０億元。

在ＡＩ熱潮下，多隻此前重倉新能源的基金如今已轉向追逐ＡＩ概念，結果因周一（１０日

）ＡＩ相關股票急跌而損失慘重，官媒引述券商報告指，有關主題炒作熱度短期已到極致，如果

沒有持續強勁的基本面支撐，後續板塊可能會面臨較大的調整壓力。

官媒《人民日報》再針對平台經濟發文，稱算法治理是一項長期工作，監管部門應加強事中

、事後的過程監管，依法嚴厲打擊相關違法違規行為，還要建立全方位監督體系。文章又批評，

有一些平台濫用算法，造成「信息繭房」、「大數據殺熟」、「誘導沉迷」等問題。（ｅｙ）

