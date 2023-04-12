《經濟通通訊社１２日專訊》內地３月新增信貸數據強勁，３月人民幣貸款增加３﹒８９萬

億元（人民幣．下同），同比多增７４９７億元；社會融資規模增量為５﹒３８萬億元，比上年

同期多７０７９億元。兩項指標均創歷史同期新高。滬市今早窄幅高開，電信、半導體板塊盤中

拉漲，滬綜指半日收市升幅擴大至０﹒４７％，報３３２９﹒１８點，深成指則升０﹒２６％，

創業板指則跌０﹒１７％。

人民銀行今日進行７０億元７天期逆回購，淨投放７０億元。兩市半日成交７１００億元，

較上日（１１日）同時段成交增長２﹒６％。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析指，在大型銀行放貸推動下，中國信貸數據再次給

市場帶來驚喜，不過同時將抑制市場對短期內下調政策利率的預期。大摩維持人行將繼續按兵不

動的觀點，但五年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）可能在第二季度下調１０個點子。

中國社會科學院金融研究所分析指，消費反彈和基建投資將成為後續中國經濟復甦的兩大支

撐，排除去年第二季度的低基數效應後，預計今年中國經濟走勢前低後高，全年ＧＤＰ增速有望

達到５﹒３％。



＊電信商回頭再升過＊



三大電信商齊聚Ａ股後，股價一路大幅搖擺，上周才回漲前兩日又急跌，今早再反彈，中國

電信（滬：６０１７２８）飆６﹒８％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲５﹒８％，中國移動

（滬：６００９４１）升３﹒５％。

遊戲股獲追捧ＡＩ資金湧入，成今早最強概念股，冰川網絡（深：３００５３３）飆升兩成

漲停，光線傳媒（深：３００２５１）升１４﹒８％，盛天網絡（深：３００４９４）漲

１３﹒６％，富春股份（深：３００２９９）升１３％，天舟文化（深：３００１４８）升

１１％，奧飛娛樂（深：００２２９２）、國脈文化（滬：６００６４０）升一成漲停。



＊股神再放比亞迪＊



根據聯交所股權披露資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於３月３１日減持比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）２４８﹒０５萬股Ｈ股，套現５﹒４億港元，巴郡自去年

８月起減持比亞迪，至今持倉已減近一半，降至１０﹒９％，累計套現逾２１６億港元。比亞迪

Ａ股跌２％，報２４４﹒７６元。（ｅｙ）

