《經濟通通訊社１２日專訊》官媒數度提醒Ａ股人工智能概念過熱有風險，但ＡＩ概念股仍

然有價有市，未受港股市場對騰訊（００７００）大股東減倉的擔憂所影響，加上３月新增信貸

數據強勁，滬深股市上升，滬綜指全日升０﹒４１％，報３３２７﹒１８點，深成指揚

０﹒０５％，創業板指跌０﹒４１％。

兩市全日成交１１３２２億元（人民幣．下同），連續第七個交易日突破１萬億元，按日增

加４﹒５％，不過留意陸股通今日淨流出超過４２億元。

３月人民幣貸款增加３﹒８９萬億元，同比多增７４９７億元；社會融資規模增量為

５﹒３８萬億元，比上年同期多７０７９億元。兩項指標均創歷史同期新高。摩根士丹利中國首

席經濟學家邢自強分析指，中國信貸數據再次給市場帶來驚喜，不過同時將抑制市場對短期內下

調政策利率的預期。維持人行將繼續按兵不動的觀點，但五年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）可

能在第二季度下調１０個點子。



＊ＡＩＧＣ繼續炒，中文在線急剎車＊



在ＡＩ熱潮下，多隻此前重倉新能源的基金如今已轉向追逐ＡＩ概念，結果因周一（１０日

）ＡＩ相關股票急跌而損失慘重，官媒引述券商意見指，有關主題炒作熱度短期已到極致，如果

沒有持續強勁的基本面支撐，後續板塊可能會面臨較大的調整壓力。

炒作風險加上監管草擬新規監管，都未有打消市場對生成式人工智能（ＡＩＧＣ）的熱情，

盡管至今內地仍未有產品能與ＣｈａｔＧＰＴ相匹敵，但大部分相關股今日妖氣仍猛，萬興科技

（深：３００６２４）飆兩成漲停，富春股份（深：３００２９９）升１８﹒９％，昆侖萬維

（深：３００４１８）升１２﹒１％，完美世界（深：００２６２４）、視覺中國

（深：０００６８１）升一成漲停，電魂網絡（滬：６０３２５８）升９﹒４％，數字政通

（深：３０００７５）漲８﹒７％。

不過早在兩個月前宣布部署ＡＩＧＣ領域的中文在線（深：３００３６４），則收到深交所

發出的關注函，被要求說明ＡＩＧＣ業務開展情況是否會對公司經營業績產生較大影響，並充分

提示ＡＩＧＣ相關產品在商業化、技術、運營等方面的風險。中文在線全日價跌３﹒７％，報

２５﹒５５元。



＊光盤捲土重來，餐飲白酒跌低＊



中國政府對多年前號召的「光盤行動」仍然念念不忘，國家發改委最新發布《關於防止和減

少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，針對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌１５００元以上

（不含酒水）宴會套餐作出重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標

量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費，並明確要求

企業嚴格遵守反食品浪費要求。

發改委特別針對高端餐飲服務，讓外界聯想到是否與「共同富裕」議題有關。監管因素震散

餐飲股，錦江酒店（滬：６００７５４）瀉９﹒６％，君亭酒店（深：３０１０７３）跌

５﹒７％，全聚德（深：００２１８６）跌３％，首旅酒店（滬：６００２５８）跌１﹒９％；

至於內地宴會必備的白酒亦被殃及，口子窖（滬：６０３５８９）跌３﹒４％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌３﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒９％，失守１７００

元，報１６９４元，五糧液（深：０００８５８）挫２﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０９７﹒２９ －０﹒０７

上證綜合指數 ３３２７﹒１８ ＋０﹒４１ ４８２０﹒６６

上證Ａ股指數 ３４８７﹒５９ ＋０﹒４１

深證成份指數 １１８８３﹒５１ ＋０﹒０５ ６５００﹒８２

深圳創業板指數 ２４２９﹒２９ －０﹒４１

上證Ｂ股指數 ２９４﹒６１ ＋０﹒３４ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１９０﹒０２ －０﹒４８ ０﹒４５

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