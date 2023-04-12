《海納智見》２０２３年第一季度國內經濟逐漸修復，投資時鐘已處在復甦早期階段。往第

二季度看，國內經濟修復斜率仍待驗證，海外美聯儲緊縮「後遺症」仍在。在此背景下，第二季

度大類資產的走勢將如何演繹？本文對此進行分析。



國內１、２月經濟強勁復甦，３月經濟修復斜率趨緩。隨著疫情對經濟的影響逐步消退，

２０２３年１－２月宏觀經濟運行已呈現回升態勢，消費、地產數據明顯改善，基建和製造業投

資保持較高增速，但由於海外通脹高企、需求持續降溫，出口仍有下行壓力。進入３月，國內經

濟復甦斜率有所放緩。海外在銀行業風險事件影響下，美聯儲加息預期放緩。３月以來矽谷銀行

、瑞士信貸等海外金融機構發生風險事件。由於這些風險事件加大了市場波動，對金融危機和經

濟衰退的擔憂也使得美聯儲加息預期放緩。截至２０２３╱０４╱０５，根據ＦｅｄＷａｔｃｈ

數據，市場預計５月美聯儲停止加息的概率為５８％，加息２５ＢＰ的概率為４２％。

２０２３Ｑ１大類資產表現：權益和避險資產表現較優，其他大宗商品表現較弱。



在大類資產分析中，以投資時鐘作為基本參考，並分析美歐經濟及國際局勢作為輔助。展望

２０２３年第二季度，中國經濟將延續修復趨勢，但修復的斜率有待確認。第二季度經濟修復的

斜率仍需重點關注，尤其是需要關注基本面數據的驗證情況。下一階段，經濟修復斜率或有可能

放緩。財政和貨幣政策的穩增長力度還需持續觀察。從三駕馬車看，今年經濟要實現５％的增長

依然需要政策的持續發力。往第二季度看，還需關注財政和貨幣政策發力情況，若穩增長政策持

續加力提效，或加快經濟復甦的步伐。海外方面，第二季度需擔憂美聯儲緊縮「後遺症」，未來

部分新興市場國家、歐元區部分高槓桿國家以及日本的債務風險值得警惕。



當前中國經濟已進入復甦早期，第二季度海內外或有兩大宏觀變數影響大類資產表現。對應

到具體資產表現：１）第二季度權益方面Ａ股和港股將震盪蓄勢，２０２２年１０月至今Ａ股第

一波上漲持續近５個月，上證指數最大漲幅１６％、滬深３００最大漲幅２２％，歷次熊市見底

後第一波上漲行情走完，市場往往會獲利回吐；與Ａ股類似，港股去年１０月底的低點是熊轉牛

的轉捩點。去年１０月底以來恆生指數在熊轉牛的第一波上漲中最大漲幅達５５％，今年１月末

以來陷入回撤休整，目前來看港股還處在震盪蓄勢階段，背後原因是海外擾動或尚未結束。２）

中國債市方面利率債金融債＞信用債，可轉債彈性和穩健方向平衡，第一季度１０Ｙ中國國債利

率先上後下、在２﹒８１％∼２﹒９３％區間窄幅波動，預期Ｑ２債市１０Ｙ國債或在

２﹒７５％∼２﹒９５％利率區間，建議控制３－４年國股二永、５－１０Ｙ利率債的交易節奏

，票息策略為主。３）商品方面關注黃金表現或更優，原油和基本金屬或震盪，２０２３Ｑ１（

截至２３╱０３╱３１）中ＣＯＭＥＸ黃金漲９％、ＩＣＥ布油跌７％、ＣＲＢ指數跌４％。



風險提示：海外金融風險，美聯儲加息幅度超預期，國內經濟復甦不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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