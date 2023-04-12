《經濟通通訊社１２日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒４１％，報３４８７﹒５９點。

國家發改委發布《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，提出有關部門對宴會

套餐特別是酒店宴會套餐、單桌１５００元（人民幣．下同）以上（不含酒水）宴會套餐實行重

點監管。酒店餐飲股急挫，錦江酒店（滬：６００７５４）插９﹒６％，首旅酒店

（滬：６００２５８）跌１﹒９％。

人行公布的數據顯示，３月新增人民幣貸款３﹒８９萬億元，３月社融增量為５﹒３８萬億

元，兩項數據均高於預期並創歷史同期新高；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％

，持平預期。銀行股走強，中信銀行（滬：６０１９９８）漲３﹒３％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）走高２﹒４％。

供應緊張，周二（１１日）歐美原油期貨反彈。石油股跟隨反彈，中國石油

（滬：６０１８５７）漲４﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒７％，中國海油

（滬：６００９３８）升１﹒８％，海油發展（滬：６００９６８）升２﹒９％，中海油服

（滬：６０１８０８）升３﹒２％，海油工程（滬：６００５８３）升０﹒５％。（ｊｔ）

