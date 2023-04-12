《經濟通通訊社１２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒０５％，報１１８８３﹒５１點
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炒作風險加上監管草擬新規監管，都未有打消市場對生成式人工智能（ＡＩＧＣ）的熱情，
盡管至今內地仍未有產品能與ＣｈａｔＧＰＴ相匹敵，但大部分相關股今日妖氣仍猛，萬興科技
（深：３００６２４）飆兩成漲停，富春股份（深：３００２９９）升１８﹒９％，昆侖萬維
（深：３００４１８）升１２﹒１％。
發改委特別針對高端餐飲服務，讓外界聯想到是否與「共同富裕」議題有關。監管因素震散
餐飲股，君亭酒店（深：３０１０７３）跌５﹒７％，全聚德（深：００２１８６）跌逾３％；
至於內地宴會必備的白酒亦被殃及，五糧液（深：０００８５８）挫２﹒６％。
養豬養雞股連日下跌，今日跌幅再加劇，其中唐人神（深：００２５６７）插逾３％，華統
股份（深：００２８４０）跌逾２％，海大集團（深：００２３１１）挫２﹒７％，湘佳股份
（深：００２９８２）跌３﹒３％，金新農（深：００２５４８）跌２﹒７％，益生股份
（深：００２４５８）跌２﹒６％，溫氏股份（深：３００４９８）跌近２％。（ｊｔ）
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