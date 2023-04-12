《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布的數據顯示，３月新增人民幣貸款３﹒８９萬億元（

人民幣．下同），３月社融增量為５﹒３８萬億元，兩項數據均高於預期並創歷史同期新高；當

月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％，持平預期。

滬深銀行股今早走強，中信銀行（滬：６０１９９８）漲３﹒５％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）走高２﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒３％，北京銀行

（滬：６０１１６９）升１﹒４％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒２％，光大銀行

（滬：６０１８１８）、民生銀行（滬：６０００１６）、浦發銀行（滬：６０００００）升近

１％。

另外，去年在股、債、房市「三殺齊下」背景下，存款成為內地投資者的「避風港」。中國

去年１３家銀行存款暴增到１５０萬億元，增幅刷新歷史紀錄，且第一季住戶存款增加９﹒９萬

億元，幾乎是去年全年的增量，凸顯全民「報復性」儲蓄。內媒引述Ｗｉｎｄ資訊數據顯示，截

至去年末，六家國有大型銀行、七家已公布去年年報的股份制銀行，吸收的客戶存款規模合計超

過１５０萬億元，較２０２１年大增１６﹒６７萬億元，增幅達到１２﹒４％，創下歷年新高。

若按照總人口１４億計算，相當於每人多存１﹒２萬元。（ｊｔ）

