《經濟通通訊社１２日專訊》中國銀保監會今日發布２０２２年度保險公司償付能力風險管

理要求與評估（ＳＡＲＭＲＡ）結果，７０家接受ＳＡＲＭＲＡ現場評估的公司平均得分

７７﹒４４分，較之前評估上升１﹒４１分。評分上升的有４０家，佔６０﹒６％；下降的有

２６家，佔３９﹒４％。

７０家公司包括２７家產險公司、３１家壽險公司、８家再保險公司及４家集團公司，其中

人保集團、太保集團、平安保險集團和中華聯合保險集團是首次評估。

從得分看，８０分以上的公司２９家，佔４１﹒４％；７０分至８０分有３４家，佔

４８﹒６％；７０分以下有７家，佔１０％。從行業看，保險集團平均８０﹒３７分，產險公司

、壽險公司、再保險公司平均得分分別為７４﹒８９分、７８﹒７分和７９﹒７３分，較之前評

估分別上升２﹒５６分、０﹒１分和１﹒１１分。



＊部分保險公司風險管理仍有不足＊



銀保監稱，評估結果顯示，多數公司風險管理工作機制較為合理，風險偏好體系符合自身情

況，但同時反映出部分保險公司在風險管理方面仍存在一些不足。部分公司風險管理制度簡單照

搬監管規定，未能結合自身情況「因地制宜」；董事長、總經理對風險管理不夠重視，風控部門

人員不足；非標資產穿透管理薄弱，實質性穿透不到位；風險管理系統建設不到位，風險管理工

具運用能力不強。

銀保監表示，下一步會進一步加強保險業功能監管和穿透式監管，督促保險公司加強體制機

制建設，落實主體責任，持續推動保險業提升風險管理能力，牢牢守住不發生系統性風險的底線

。（ｓｌ）

