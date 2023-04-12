《經濟通通訊社１２日專訊》安徽省上周五（７日）舉行２０２３安徽民營經濟法治化建設

峰會，其中提到，去年以來嚴格落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業負責人涉嫌經營類

犯罪，依法能不捕的不捕，能不訴的不訴，能不判實刑的就提出適用緩刑的量刑建議，對民營企

業負責人涉嫌犯罪的依法不批捕３０６人，不起訴１３８１人，最大限度保障民企正常生產經營

。

與此同時，結合常態化開展掃黑除惡鬥爭，重點懲治壟斷經營、非法經營、強攬工程、欺行

霸市、敲詐勒索等侵害民企違法犯罪，去年以來共批捕１５６人，起訴７１６人。

海南省上月亦曾發布《關於支持民營經濟發展的若干措施》，提出「對民營企業家涉案人員

能不捕的不捕、能不訴的不訴」等與安徽省相關措施相似的要求。有內地傳媒指出，相關措施並

非地方首創，而是時任最高人民檢察院檢察長張軍早在２０１９年提出的司法政策，之後檢察系

統一直貫徹該司法政策。有關政策針對的是「民企負責人涉經營類犯罪」，不適用於殺人、強姦

等暴力犯罪。主要是涉經營類犯罪對社會危害較低，惟負責人因此被捕，可能最終導致工人失業

、公司關門等有較大社會風險的情況。而涉事民企並非沒有「後果」，需要積極接受合規整改。

報道認為，「如果當初直接對企業負責人捕了、訴了、判了，這麼一家有前途的企業就黃了。刑

事政策兼具教育和懲戒職能，這是給可挽救的犯錯企業一個重新開始的機會」。（ｓｌ）

