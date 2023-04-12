《經濟通通訊社１２日專訊》微信公眾號「深廠」引述阿里廠友消息指，阿里巴巴

（０９９８８）內地數字商業板塊（ＣＤＣ）正進行業務調整，今次調整會將天貓與淘寶拆開。

消息稱，重新將天貓、淘寶拆開，管理層應是有意加速內部競爭，同時避免組織僵化。

消息指出，現任淘寶天貓產業發展及運營中心總裁楊光將離職，目前正在辦理交接。阿里集

團副總裁，Ｂ２Ｃ零售事業群總裁劉鵬將擔任天貓負責人；阿里巴巴合夥人、集團副總裁、淘寶

特價版負責人汪海將擔任淘寶負責人。

此外，近場零售方面，下一步淘菜菜將併入天貓，與天貓超市、淘鮮達現有業務整合，統一

由天貓超市現任總經理劉一曼負責。

淘寶、天貓２０１１年正式分家，至去年１月，掌管阿里中國數字商業板塊的戴珊宣布兩者

「合體」。上月底阿里巴巴創辦人馬雲外遊逾１年回國後，阿里巴巴宣布啟動「１＋６＋Ｎ」重

組，在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、

大文娛共六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。各

業務單位各設董事會，有獨立ＣＥＯ。其中淘寶天貓商業集團由戴珊出任ＣＥＯ。（ｓｌ）

