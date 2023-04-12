《經濟通通訊社１２日專訊》中國社會科學院文學研究所日１０日發布《２０２２年中國網

絡文學發展研究報告》，去年中國網絡文學市場規模達３８９﹒３億元（人民幣，下同），按年

增長８﹒８％。

《報告》顯示，去年網絡文學用戶規模達４﹒９２億，網絡文學作家數量累計超過２２７８

萬，涵蓋５７個國民經濟行業大類。網文出海全球逾２００個國家和地區，海外網文訪問用戶規

模高達９﹒０１億，美國、印度、英國及「一帶一路」沿線等地區均深受影響。內容題材方面，

現實、科幻、玄幻、歷史、古代言情成為「中國故事」五大標桿題材，其中現實題材作品複合增

長率高達３７﹒２％。



＊料網文ＩＰ市場規模年增長超百億＊



《報告》又顯示，網絡文學付費與免費模式呈現共榮局面，付費內容質量、收入雙增，付費

重回高增長。其中閱文集團（００７７２）旗下網文平台「起點讀書」去年１２月的月活躍用戶

數量按年上漲８０％，全年收入按年上漲逾３０％。騰訊視頻、優酷、愛奇藝等主流視頻平台

２０２２年度十大熱門劇集中，付費網文改編影視劇整體佔近５０％，已成影視化改編的重要來

源。

據第三方機構易觀數據統計，去年包括出版、遊戲、影視、動漫、音樂、音頻等在內的中國

網絡文學ＩＰ（知識版權）全版權運營市場，整體影響規模超過２５２０億元（人民幣．下同）

，預計到２０２５年，這一規模將突破３０００億元人民幣，市場規模年增長預計超百億。

（ｓｌ）

