《經濟通通訊社１２日專訊》字節跳動旗下短視頻平台抖音今日（１２日）在抖音安全中心

發布公告稱，本月３０日前，抖音將分批關閉全部醫療健康類認證帳號（包括機構）的私信及粉

絲群互動功能，以保障用戶安全與利益，防止利用醫務人員帳號違規引流、惡意營銷等行為。抖

音已於去年６月３０日關閉醫療健康類認證創作者帳號的商品分享功能，並禁止該類帳號新開通

商品分享功能。

公告提到，去年以來，抖音累計清理並攔截醫療科學性有誤視頻２５萬餘條、處置處罰違規

帳號超過１０００個。今後抖音將持續對違規導流行為嚴查、嚴懲，類似情況一經發現，將對相

關帳號作出封禁等處理。

公告又指，為滿足醫患溝通需求、提供安全可控的醫患溝通路徑，抖音鼓勵醫學專業人士進

行認證並發布專業、權威、有用的醫療科普內容，鼓勵醫療健康類認證帳號採用合法、合規的交

流通路與用戶溝通，例如引導用戶通過醫院官方渠道、１１４官方醫院預約掛號平台、字節跳動

旗下醫療健康內容與服務平台小荷健康等線下、線上方式，實現醫患交流、掛號就醫。（ｓｌ）

