《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，汽車減價促銷潮殺到新能源車，包括比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、長安汽車（深：０００６２５）旗下深藍汽車、吉利旗

下幾何汽車等等，其中比亞迪海豹車型補貼最高３﹒１萬元（人民幣．下同），相當於打九折，

深藍汽車補貼最多約２萬元，幾何汽車補貼最多１﹒３萬元，另外被稱為「國民神車」的上汽通

用五菱亦提供１萬元優惠補貼。

另外更有車企直接宣布減價，例如吉利旗下睿藍汽車發布睿藍９減價２萬元，相當於打九折

，東風旗下納米汽車最大降幅６０００元，奇瑞新能源減價最多９０００元。

報道分析，新能源車企減價潮除了需求消退進入存量博弈之外，亦和電池原材料降價有關，

近日電池級碳酸鋰更是跌破每噸２０萬元，創逾１年新低，而氫氧化鋰、六氟磷酸鋰、三元材料

、負極材料人造石墨均價也都處於跌勢。不過業內人士表示，成本下降只能說是擴大了新能源車

的盈利空間或是減少了虧損，但不是車企主動降價的直接原因，而今年上海車展將發布一大批新

車，老款車型競爭力勢必下降，必須要通過降價來消化庫存。（ｅｙ）

