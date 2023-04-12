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AH股新聞

12/04/2023 17:25

《中國要聞》內地今年沙塵天氣較常年同期多兩次，近十年最多

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中央氣象台指，內地近日出現今年第八次沙塵天氣過程，截至
目前較常年同期的六次偏多兩次，為近十年以來同期最多。目前沙塵天氣仍在影響內地，今日新
疆、陝西、山西、河北、遼寧、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、浙江、江
西、湖南等地仍有浮塵或揚沙。
　　中央氣象台預計，受新一股冷空氣影響，北方地區明日（１３日）又將自西向東出現一次沙
塵天氣過程，主要影響新疆、青海、甘肅、內蒙古、寧夏、陝西，其中新疆東部部、內蒙古西北
部局地有沙塵暴。隨著冷空氣南下，沙塵天氣席捲至長江以南，河北、北京、天津、山東、河南
、江蘇、安徽等地１３日夜間至１４日有浮塵或揚沙，不過今次沙塵影響範圍和強度均明顯轉弱
。另外，預計１６至１８日，新疆、甘肅、內蒙古、寧夏、陝西、華北等地又再自西向東出現沙
塵天氣。
　　生態環境部官方微博表示，未來五天（１３－１７日），全國大部分地區空氣質量以良至輕
度污染為主，而受沙塵天氣影響，華北和西北可能出現ＰＭ１０中重度及以上污染。（ｓｌ）

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