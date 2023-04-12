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AH股新聞

12/04/2023 07:50

《國企紅籌》君實生物（０１８７７）醫肺癌產品上市申請獲受理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，特瑞普
利單抗用於可手術非小細胞肺癌患者圍手術期治療的新適應症上市申請獲得國家藥品監督管理局
受理。
　　此外，該集團指，與南京英派藥業合作開發的Ｓｅｎａｐａｒｉｂ用於晚期卵巢癌全人群一
線維持治療的ＩＩＩ期臨床研究達到主要研究終點，與英派藥業將於近期與監管部門溝通，遞交
該藥品的新藥上市申請事宜。（ｗｈ）

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