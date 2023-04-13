《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市加快優化營商環境，發布今年新一

輪營商環境改革方案，將以「一業一證」改革，「一件事」集成服務，「一體化綜合監管」等「

三個一」改革突破，４０個場景實現「一證通用」。

去年以來，北京經開區在賓館、電影院、美容美髮店等２０個行業開展試點，圍繞企業辦事

需求，整合一個行業經營涉及的多項行政許可，推動跨部門集成辦理。根據此次發布的《北京市

全面優化營商環境助力企業高質量發展實施方案》，北京今年將擴大推進「一業一證」改革，在

全市藥店、餐飲店、便利店等４０個場景實現「一證通用」。

此外，北京市將在更多領域推出「一件事」集成服務，實現多件事「一次辦」。針對企業群

眾反映集中的高頻服務事項，北京將選取舉辦會展、大型演出和商貿促銷活動，幼兒入園、高等

學校畢業生落戶等２０余個場景，進一步推動集成服務，實現申請材料一次提交、審批結果一次

發放，提升企業群眾辦事便利度。

此外，有企業反映出現多頭監管、重複執法問題，在新一版營商環境改革方案中，北京將大

力推動「一體化綜合監管」，通過建立統一的數字監管平台，推動監管執法「一網統管」，實現

對合法經營「無事不擾」，對違法行為「無處不在」。

