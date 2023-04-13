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AH股新聞

13/04/2023 10:37

【聚焦數據】首季民企進出口增超１４％，中西部進出口規模創新高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良在發布會介紹
，今年一季度，外貿經營主體數量穩中有增，有進出口實績的外貿企業４５﹒７萬家，同比增加
５﹒９％。其中，民營企業進出口增速高於整體，繼續發揮外貿主力軍作用。民營企業進出口
５﹒１８萬億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒４％，佔中國外貿總值的５２﹒４％。
　　同期，外商投資企業進出口３﹒０４萬億元，國有企業進出口１﹒６５萬億元，分別佔進出
口總值的３０﹒７％和１６﹒７％。
　
＊中西部地區進出口快速增長＊
　
　　海關統計數據顯示，今年一季度，中國中西部地區進出口快速增長，增速高出全國７﹒８個
百分點，規模佔到１８﹒６％，規模創歷史同期新高。
　　依托西部陸海新通道、贛深組合港、中歐班列等外貿出口新路徑，既不延邊也不靠海的贛州
港一季度實現進出口貿易額超１７０億元，同比增速超過２５％。西部陸海新通道進出口
９６９５﹒２億元。中老鐵路開通一年多，在中國東盟貿易中發揮日趨顯著的作用，今年一季度
共監管驗放進出口貨物８８萬噸。

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