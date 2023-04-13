《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良在發布會介紹

，今年一季度，外貿經營主體數量穩中有增，有進出口實績的外貿企業４５﹒７萬家，同比增加

５﹒９％。其中，民營企業進出口增速高於整體，繼續發揮外貿主力軍作用。民營企業進出口

５﹒１８萬億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒４％，佔中國外貿總值的５２﹒４％。

同期，外商投資企業進出口３﹒０４萬億元，國有企業進出口１﹒６５萬億元，分別佔進出

口總值的３０﹒７％和１６﹒７％。



＊中西部地區進出口快速增長＊



海關統計數據顯示，今年一季度，中國中西部地區進出口快速增長，增速高出全國７﹒８個

百分點，規模佔到１８﹒６％，規模創歷史同期新高。

依托西部陸海新通道、贛深組合港、中歐班列等外貿出口新路徑，既不延邊也不靠海的贛州

港一季度實現進出口貿易額超１７０億元，同比增速超過２５％。西部陸海新通道進出口

９６９５﹒２億元。中老鐵路開通一年多，在中國東盟貿易中發揮日趨顯著的作用，今年一季度

共監管驗放進出口貨物８８萬噸。

