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AH股新聞

13/04/2023 10:54

【數據解讀】海關：外需不振等帶來考驗，實現全年外貿目標艱苦

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良表示，當前外
部環境依然嚴峻復雜，全球貿易發展仍將受到多重因素影響，貿易前景依然承壓；尤其是外需不
振、地緣政治等因素將對中國外貿發展帶來更大考驗，實現全年外貿促穩提質目標、繼續發揮進
出口對經濟的支撐作用，仍需付出艱苦的努力。
　
＊３月出口集裝箱重箱同比增１０﹒５％，進口貨運量增２０﹒３％＊
　
　　對於一季度的外貿進出口，呂大良表示，看法是「開局平穩、逐月向好」。具體體現在以下
三個方面：一是外貿大盤穩中向好。國內疫情平穩轉段，復工復產加快推進，推動外貿進出口明
顯回穩。２月中下旬起，旬度的進出口同比保持正增長，帶動整體增速由前兩個月的微降轉為增
長，整體規模穩中有增。海關的業務數據也印證了這一點，３月出口集裝箱重箱同比增加
１０﹒５％，進口貨運量增加２０﹒３％。
　　二是經營主體穩中有進。一季度有進出口實績的外貿企業數量同比增加了５﹒９％。其中，
數量較多、靈活性較強的民營企業進出口增速高於整體，規模佔進出口總值的比重繼續保持在一
半以上，為外貿穩規模、優結構發揮了積極作用。根據海關對全國３０００多家樣本企業的訂單
跟蹤，新增出口訂單金額增長的企業比重，連續三個月環比提升。
　
＊新興市場進出口佔比提升，「新三樣」出口增６７％＊
　
　　三是新動能穩中加固。面對當前外需減弱的挑戰，一季度中國對東盟、拉丁美洲和非洲等新
興市場進出口分別增長１６﹒１％、１１﹒７％、１４﹒１％，規模合計佔比提升２﹒４個百分
點，達到２８﹒４％。新優勢產品表現十分亮眼，一季度電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「
新三樣」產品合計出口增長６６﹒９％，同比增量超過１０００億元人民幣，拉高了出口整體增
速２個百分點，比去年的拉動力進一步增強。

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