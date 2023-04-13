《經濟通通訊社１３日專訊》人行上海總部公布，一季度人民幣貸款增加３９７５億元，同

比多增５１６億元（人民幣．下同）。分部門看，住戶部門貸款減少１９億元，其中，短期貸款

增加２８億元，中長期貸款減少４７億元；企（事）業單位貸款增加３９７０億元，其中，短期

貸款增加１９６９億元，中長期貸款增加２４８５億元；非銀行業金融機構貸款減少１０２億元

。３月單月，人民幣貸款增加１４９８億元，同比多增２３２億元。

截至３月末，人民幣貸款餘額１０﹒１５萬億元，同比增長９﹒８％，增速比２月末高

０﹒１個百分點。

外幣方面，一季度外幣貸款增加１３億美元，同比多增３６億美元。３月單月，外幣貸款增加

２６億美元，同比多增５４億美元。３月末，外幣貸款餘額９６８億美元，同比下降１９﹒１％

。



＊一季度人民幣存款增加４３４１億元＊



從存款來看，一季度，人民幣存款增加４３４１億元，同比多增１７８１億元。其中，住戶

存款增加３４２１億元，同比多增８８２億元；非金融企業存款減少１１８２億元，同比多減

７７８億元；財政性存款增加７４３億元，同比多增７６７億元；非銀行業金融機構存款增加

７７６億元，同比多增６３５億元。３月單月，人民幣存款增加３７１９億元，同比少增２２５

億元。

截至３月末，人民幣存款餘額１８﹒４７萬億元，同比增長１１％，增速比２月末低０﹒４

個百分點。

外幣方面，一季度外幣存款減少７０億美元，同比多減２００億美元。３月份外幣存款減少

８億美元，同比少減２０億美元。

截至３月末，外幣存款餘額１６０５億美元，同比下降２０﹒３％。（ｌｃ）

