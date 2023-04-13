《經濟通通訊社１３日專訊》惠譽評級最新發布的報告指，受益於中國經濟復甦、政府的支

持舉措以及去年同期的低基數，中國樓市溫和回暖勢頭將在第二季度持續。國有房企和少數未出

險的民營房企將成為主要受益者，因為這些企業財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補

充待售房源。

然而，報告指，正在經歷債務重整的房企可能不會出現顯著復甦。由於「保交樓」仍是中國

政府的優先事項，受困房企將不得不調動大部分資源確保爛尾樓在未來可以順利竣工並完成交付

。購房者對此類房企的信心下滑，且恢復尚需時日，這亦可能提高其項目的營運資金要求。

融資環境方面，去年四季度以來，中央政府出台了一系列支持措施，令優質房企的境內融資

渠道顯著改善。這些未出險房企的境內外債券價格亦大幅反彈。不過，民營房企的境內發債規模

仍有限，而國有房企和民營房企的外債發行依舊低迷。受困房企由於合同銷售額在中短期內趨穩

的可能性較低，融資環境亦不會顯著改善。

惠譽預測，今年全國新建商品住宅銷售額將下滑０％－５％，房價將大致持穩。若近期高線

城市樓市持續回暖並形成趨勢，進而提振民營房企的銷售表現及現金流生成，則惠譽或調升此前

的基准情形預期。（ｌｃ）

