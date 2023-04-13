《經濟通通訊社１３日專訊》據《上證報》統計數據顯示，截至４月１０日，中國地方政府

債共發行５２７隻，發行總量２１９７４﹒４２億元（人民幣．下同）。其中，地方政府一般債

發行８８隻，發行總量６４０７﹒０６億元；地方政府專項債發行４３９隻，發行總量

１５５６７﹒３６億元，佔比達７０％，意味著地方政府將更多資金投入基建和民生領域。相較

於２０２２年和２０２１年同期，發行規模有所擴大。

在收益率方面，截至４月１０日，１年期、３年期、５年期、７年期和１０年期地方債收益

率分別為２﹒２７％、２﹒６５％、２﹒８１％、２﹒９８％和３﹒０１％。雖然當前地方債收

益率高於去年同期，但相比２０２１年收益率已經有較大幅度的下行。

業內人士指，地方債收益率下行有助於地方政府降低融資成本，減輕地方政府債務壓力，並

且一季度新增專項債的平均認購倍數２３﹒８，整體高於去年。今年一季度各期限的發行利差也

較去年有所壓縮，這背後可能也反映了今年一季度配置需求仍較強。



＊二季度地方債發行規模將低於一季度＊



關於二季度地方債的發行情況，分析人士預計，其發行規模可能不會明顯超過一季度，或低

於一季度。

廣發證券固定收益首席分析師劉郁認為，在２０２２年零售、服務業生產指數的低基數效應

下，今年二季度經濟數據同比情況應該會好轉，因此當季專項債加快發行支持需求的必要性並不

高。

其次，從已披露的發行計劃來看，多數省市二季度計劃發行額低於２０２２年同期，指向今

年二季度地方債發行進度可能不如２０２２年。

廣發證券統計的數據顯示，截至４月６日，已有２０個省市披露二季度地方債發行計劃，合

計１１０３４億元。其中，已披露完二季度發行計劃的１４省市二季度合計計劃發行額較

２０２２年同比減少３５％，表明今年二季度地方債發行進度可能不如２０２２年。（ｌｃ）

