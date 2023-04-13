《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：深化練兵備戰，加快轉型建設

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國家主席習近平１１日到南部戰區海軍視察調研。他強調，要認真貫徹黨的二十大精神，貫徹新

時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現

代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。



國企分拆上市潮起，高新技術類企業爭先

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國企分拆上市熱潮湧動。數據顯示，今年以來，Ａ股共有１０家公司發布分拆上市公告，其中央

企４家，地方國企６家。從分拆上市趨勢看，「Ａ拆Ａ」（Ａ股上市公司分拆子公司到Ａ股上市

）成為主流，「港拆Ａ」（港股上市公司分拆子公司到Ａ股上市）不斷升溫。



ＩＰＯ保持常態化發行，服務實體經濟效能增強

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機構數據顯示，按發行日計，今年以來Ａ股首發家數達１０１家。從機構統計數據看，今年一季

度ＩＰＯ保持常態化發行節奏，市場運行平穩，滬深交易所一季度在全球證券交易所募資金額排

名分別位列第一和第二。





《上海證券報》



習近平：深化練兵備戰，加快轉型建設

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國家主席習近平１１日到南部戰區海軍視察調研。他強調，要認真貫徹黨的二十大精神，貫徹新

時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現

代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。



海南自貿港建設５周年：以大開放、大改革促大發展

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海南自貿港建設迎來五周年。海南１２日舉行「蓬勃興起自貿港」專場新聞發布會。會上透露，

下一步，海南將著力推動高質量發展，更加註重「搶人才、搶招商、大開放、大改革」，掀起加

快自貿港建設的新高潮，推進經濟運行進一步提質增效。



央企上市公司年報季透露改革新動向

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不少地方國企和中央企業已主動加壓，著手研究新一輪國企改革行動。記者梳理多家央企控股上

市公司年報發現，用人和激勵機制改革已被不少央企列為２０２３年的改革重點。





《證券時報》



習近平：深化練兵備戰，加快轉型建設

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國家主席習近平１１日到南部戰區海軍視察調研。他強調，要認真貫徹黨的二十大精神，貫徹新

時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現

代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。



深圳新能源汽車出口井噴

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中汽協１１日發布的汽車產銷數據顯示，中國汽車出口數量今年繼續實現爆發式增長，１－３月

汽車企業出口９９﹒４萬輛，同比增長７０﹒６％。其中，深圳成為新能源汽車出口重要增長極

。１至２月深圳關區新能源汽車出口超３６億元人民幣，同比增長約２３倍。



宏觀數據冷熱不足為奇 財政貨幣政策仍需發力

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３月金融和物價數據同日公布，一個是信貸社融投放超預期，另一個則是ＣＰＩ、ＰＰＩ同比增

速均下行，兩方數據一熱一冷，讓不少討論之聲聚焦在錢去哪兒了、經濟是否存在通縮壓力等問

題上。這些問題背後，本質上其實都指向對經濟復甦動能強弱的關注。（ｌｃ）

